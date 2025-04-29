На международном форуме в Волгограде ждут Владимира Путина и Григория Лукашенко

Мероприятие посвящено сохранению исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне.фото: Иван Илюхин/ГлагоLМеждународный форум «Великое наследие — будущее», посвященный сохранению исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне, проходит в Волгограде.
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