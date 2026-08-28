Manchester Airports Group подверглась крупной кибератаке с утечкой данных 8,7 млн клиентов

Атака затронула аэропорты Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса. Среди пострадавших оказались пассажиры, бронировавшие парковку, воспользовавшиеся услугами в залах ожидания или подключавшиеся к сети Wi-Fi.
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