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Регионы России

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Manchester Airports Group подверглась крупной кибератаке с утечкой данных 8,7 млн клиентов

Manchester Airports Group подверглась крупной кибератаке с утечкой данных 8,7 млн клиентов

Атака затронула аэропорты Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса. Среди пострадавших оказались пассажиры, бронировавшие парковку, воспользовавшиеся услугами в залах ожидания или подключавшиеся к сети Wi-Fi.

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