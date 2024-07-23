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Царьград

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Премьер-министр Мишустин намерен встретиться в Новосибирске с молодыми учёными

Премьер-министр Мишустин намерен встретиться в Новосибирске с молодыми учёными

Прежде всего премьер-министр ознакомится с ходом реконструкции аэропорта Толмачёво.Правительство России опубликовало программу рабочего визита премьер-министра Михаила Мишустина в Новосибирск, который запланирован на 23-34 июля.

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