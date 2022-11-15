Россияне с самого февраля ежедневно следят за новостями, и многие догадались о планируемом отходе российской армии из Херсона: мирных жителей активно эвакуировали, остановить провокации на Каховской ГЭС не удавалось (международные организации не реагировали на призывы России остановить Украину в этом вопросе, даже несмотря на риск затопления масштабных территорий и ощутимый вред экологии), города разрушались активными […] Сообщение Россия на самом деле не ушла из Херсона, пояснил эксперт появились сначала на Налоги и бухгалтерия.