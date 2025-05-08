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Metro Москва

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Путин и Си Цзиньпин ведут переговоры в Кремле 8 мая 2025 года

Путин и Си Цзиньпин ведут переговоры в Кремле 8 мая 2025 года

В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина на фоне празднования 80-летия Победы. Лидеры России и Китая обсудят двусторонние отношения, историю Второй мировой войны, сделают совместные заявления и выступят перед СМИ.

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