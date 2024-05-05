Льюис Хэмилтон: Mercedes борется с Haas – не знаю, с чем это связано

Льюис Хэмилтон: Mercedes борется с Haas – не знаю, с чем это связаноLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассказал, почему остался доволен восьмым местом в основной квалификации Гран При Майами.
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