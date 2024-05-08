«Мы все этого ждали»: каким будет новое шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

Участники, ведущие и судьи раскрыли подробности. предоставлено Пресс-службой НТВ Поклонники шоу «Суперстар!» давно ждали момента, когда в популярном проекте будут участвовать не только сольные артисты, но и целые коллективы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии