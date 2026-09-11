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SPORT24.ru

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Нагло сбежал из СССР в Америку и едва не распрощался с жизнью после рождения дочери. История о Могильном

Нагло сбежал из СССР в Америку и едва не распрощался с жизнью после рождения дочери. История о Могильном

«Решил завязать».Александра Могильного нельзя назвать человеком, который не любит риск и адреналин. Чего только стоит его знаменитый побег из Советского Союза в Национальную хоккейную лигу.

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