Андрей Малахов открестился от статуса крестного отца Юлии Барановской

Андрей Малахов. Фото: almode.ru Телеведущий Андрей Малахов в своем выступлении на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года подчеркнул, что его слова поддержки, высказанные Юлии Барановской, были всего лишь проявлением уверенности в ее потенциале и стремлении стать телезвездой.