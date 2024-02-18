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Андрей Малахов открестился от статуса крестного отца Юлии Барановской

Андрей Малахов открестился от статуса крестного отца Юлии Барановской

Андрей Малахов. Фото: almode.ru Телеведущий Андрей Малахов в своем выступлении на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года подчеркнул, что его слова поддержки, высказанные Юлии Барановской, были всего лишь проявлением уверенности в ее потенциале и стремлении стать телезвездой.

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