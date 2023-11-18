Российские военные уничтожили две лодки и бойцов ВСУ в Херсонской области

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на херсонском направлении две лодки ВСУ, а также спаренную зенитную установку в районе населенного пункта Белозерка и группу солдат противника около села Крынки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии