В Барнауле продают руины дома купца Поскотинова, где хотели сделать мини-парк

Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать объект максимум за семь лет В Барнауле выставили на продажу памятника архитектуры регионального значения - дом купца Поскотинова, расположенный на улице Мало-Олонская, 21.
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