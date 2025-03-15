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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиос Барцокас: «Атаман всегда жалуется, когда проигрывает»

«Олимпиакос» взял верх над «Панатинаикосом» (76:74) в рамках регулярного чемпионата Евролиги. «Неужели он жаловался на судейство? Он делает это каждый раз, когда проигрывает.

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