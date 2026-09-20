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Калужские новости

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Явка на выборах в Калужской области превысила 35%

Явка на выборах в Калужской области превысила 35%

Явка избирателей в Калужской области на 10 утра 20 сентября 2026 года составила 35,93%, что выше показателя аналогичного периода 2021 года на 3,88%.

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