В торговом центре в Стерлитамаке случился пожар, 17 человек эвакуированы

В Стерлитамаке спасатели борются с огнем в ТЦ «Солнечный» на улице Коммунистической, из здания вывели 17 человек, 22 сентября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
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