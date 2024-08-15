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Инсайдеры прокомментировали вероятность портирования Starfield от Bethesda на PlayStati...

Инсайдеры прокомментировали вероятность портирования Starfield от Bethesda на PlayStati...

Инсайдеры прокомментировали вероятность портирования Starfield от Bethesda на PlayStation 5Минувшей ночью осведомленные источники сообщили, что на следующей неделе Microsoft объявит о портировании еще одного крупного эксклюзива Xbox на PlayStation 5.

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