Инсайдеры прокомментировали вероятность портирования Starfield от Bethesda на PlayStati...

Инсайдеры прокомментировали вероятность портирования Starfield от Bethesda на PlayStation 5Минувшей ночью осведомленные источники сообщили, что на следующей неделе Microsoft объявит о портировании еще одного крупного эксклюзива Xbox на PlayStation 5.
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