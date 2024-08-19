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Раскрыты подробности дела создавшего ОПГ бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева

Раскрыты подробности дела создавшего ОПГ бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева

Профессору, доктору экономических наук и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву и участникам его организованной преступной группы (ОПГ) вменяют хищение 16 объектов имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования России.

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