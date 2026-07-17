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«Все деньги – там». Марко ответил, почему Ферстаппен не уйдет из Ф1

«Все деньги – там». Марко ответил, почему Ферстаппен не уйдет из Ф1

@maxverstappen1Несмотря на продолжающиеся слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull уже после нынешнего сезона, Хельмут Марко считает, что четырёхкратный чемпион мира останется в Формуле 1 как минимум до окончания своего действующего контракта, рассчитанного до конца 2028 года.

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