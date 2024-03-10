Trump Trashes E. Jean Carroll Again

Donald Trump on Saturday denounced the New York writer E. Jean Carroll and the federal judge in the case in which he was found liable for sexual abuse and defamation, and was forced to post a nearly $92 million bond, the New York Times reports.
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