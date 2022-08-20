Русская весна

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СВО выходит на новый уровень

СВО выходит на новый уровень

В украинском информационном пространстве живо обсуждается эскалация конфликта в ближайшее время. Короткая встреча Зеленского с Эрдоганом и Гуттеришем трактовалась исключительно как прощупывание готовности Киева к миру или «умывание рук» перед бурей.

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