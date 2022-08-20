СВО выходит на новый уровень

В украинском информационном пространстве живо обсуждается эскалация конфликта в ближайшее время. Короткая встреча Зеленского с Эрдоганом и Гуттеришем трактовалась исключительно как прощупывание готовности Киева к миру или «умывание рук» перед бурей.