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Автоэксперт объяснил, как нельзя хранить автомобильные шины

Автоэксперт объяснил, как нельзя хранить автомобильные шины

Автомобильные шины следует хранить в сухом, прохладном, проветриваемом и защищенном от солнца месте. Важно держать покрышки подальше от обогревателей, а также химических жидкостей, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, сообщает «Прайм» 19 марта.

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