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Всё о женщинах

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Россиянка попала в топ-8 красивых девушек планеты

Россиянка попала в топ-8 красивых девушек планеты

На днях на Филиппинах прошел финал международного конкурса красоты «Мисс Земля-2024», который входит в «Большую четверку» мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».

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