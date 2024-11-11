Россиянка попала в топ-8 красивых девушек планеты

Всё о женщинах

На днях на Филиппинах прошел финал международного конкурса красоты «Мисс Земля-2024», который входит в «Большую четверку» мировых конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл».