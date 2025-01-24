Коммунальщиков оштрафовали за многонедельное отсутствие воды в Кааламо

В Сортавальском районе завершилась проверка ЖКХ: виновные понесли наказание, водопровод обещают модернизировать Прокурор Сортавальского района проверил муниципальное предприятие «ЖКХ СМР» после длительных перебоев с водоснабжением в поселке Кааламо.
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