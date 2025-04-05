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В Петербурге возбудили уголовное дело после заключения браков с мигрантами

В Петербурге возбудили уголовное дело после заключения браков с мигрантами

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграции. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», подозреваются трое граждан: двое россиян и один уроженец страны Восточной Азии, получивший российское гражданство в упрощенном порядке несколько лет назад.

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