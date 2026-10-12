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Царьград

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Дети - не аргумент? На Украине "отменили" причину для брони

Дети - не аргумент? На Украине "отменили" причину для брони

На Украине решили "отменить" ещё одну причину для брони от отправки на фронт. Инсайдеры пишут, что даже большое количество несовершеннолетних детей теперь не является поводом для отсрочки.

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