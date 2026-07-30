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SPLETNIK

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"Все знали". Экс-сотрудник Джареда Лето высказался об обвинениях в секс-насилии в его адрес

"Все знали". Экс-сотрудник Джареда Лето высказался об обвинениях в секс-насилии в его адрес

Бывший сотрудник Джареда Лето назвал "ужасной" работу с ним, заявив изданию Page Six, что тот создавал дискомфортную атмосферу и выдвигал чрезмерные требования к персоналу.

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