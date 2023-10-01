Драка возле Чкаловской закончилась вызовом наряда полиции

Самых буйных доставили в отделение полиции. В Петроградском районе Петербурга на углу Чкаловского проспекта и улицы Ленина субботний вечер закончился для компании друзей вызовом сотрудников полиции и оформлением в отделении.
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