Блогеров-недоумков, насмехающихся над трагедией, нужно наказать или «понять и простить»?

Трагические события, произошедшие в торговом центре «Крокус Сити Холл», потрясли всю страну. Однако, несмотря на масштаб трагедии, некоторые пользователи соцсетей, в основном представители поколения «З», высмеивают произошедшее и даже снимают это на видео.
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