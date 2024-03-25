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Закон и Порядок

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Блогеров-недоумков, насмехающихся над трагедией, нужно наказать или «понять и простить»?

Блогеров-недоумков, насмехающихся над трагедией, нужно наказать или «понять и простить»?

Трагические события, произошедшие в торговом центре «Крокус Сити Холл», потрясли всю страну. Однако, несмотря на масштаб трагедии, некоторые пользователи соцсетей, в основном представители поколения «З», высмеивают произошедшее и даже снимают это на видео.

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Комментарии
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Андрей
наказать по полной
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