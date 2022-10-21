Daily Moscow

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Немцы настороженно отнеслись к послу Украины Макееву из-за его постов в Twitter — Die Welt

Немцы настороженно отнеслись к послу Украины Макееву из-за его постов в Twitter — Die Welt

Немцы настороженно отнеслись к послу Украины Макееву из-за его постов в Twitter. Как пишет Die Welt, по-видимому, немцы рано обрадовались отставке украинского дипломата Андрея Мельника — его преемник Алексей Макеев тоже не внушает оптимизма.

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