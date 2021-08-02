Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником: фото

Ведущий шоу «Холостячка», главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич, показал отдых вместе с артисткой Сейчас Злата все еще занята на съемках проекта, поэтому редко постит новые Стори, чтобы держать интригу перед шоу.
Ведущий шоу «Холостячка», главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич, показал отдых вместе с артисткой Сейчас Злата все еще занята на съемках проекта, поэтому редко постит новые Стори, чтобы держать интригу перед шоу.
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