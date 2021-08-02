Огневич при полном "параде" показала, как отходит после съемок "Холостячки" вместе с Решетником: фото

Ведущий шоу «Холостячка», главной героиней которого стала известная украинская певица Злата Огневич, показал отдых вместе с артисткой Сейчас Злата все еще занята на съемках проекта, поэтому редко постит новые Стори, чтобы держать интригу перед шоу.