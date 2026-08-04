Букмекеры оценили шансы встречи Макгрегора и Нурмагомедова на свадьбе Роналду

Вероятность приезда бойцов MMA на свадьбу Роналду Букмекерские конторы открыли ставки на возможное присутствие известных бойцов смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на свадьбе португальского футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес.
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