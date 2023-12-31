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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болтер в матче с Пегулой впервые обыграла соперницу из топ-5

Кэти Болтер вывела Великобританию вперед в матче со сборной США на United Cup. Она победила №5 Джессику Пегулу – 5:7, 6:4, 6:4.

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