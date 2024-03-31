Защитник "Спартака" Чернов об отсутствии голов: нам не хватает последнего удара

Защитник московского "Спартака" Никита Чернов после нулевой ничьи с екатеринбургским "Уралом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил то, что команда не забивает на протяжении трех последних игр национального первенства.
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