Хобарт (WTA). 1-й круг. Блинкова сыграет с Сэвилл, Мертенс – с Коллинс

Hobart International Хобарт, Австралия 8 – 13 января 2024 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Первый круг Анна Блинкова (Россия) Дарья Сэвилл (Австралия) Дата проведения 8 января, 10.
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