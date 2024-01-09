Хобарт (WTA). Бюрель играет с Наварро, Путинцева, Кенин, Грачева, Мертенс вышли во 2-й круг, Блинкова выбыла

Hobart International Хобарт, Австралия 8 – 13 января 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 долларов Открытые корты, хард Первый круг Дарья Сэвилл (Австралия) Анна Блинкова (Россия) 3:6|6:4|6:4 Дата проведения 8 января, 11.
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