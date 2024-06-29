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Царьград

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Глава Конго: Африканская мирная инициатива по Украине актуальна

Глава Конго: Африканская мирная инициатива по Украине актуальна

На фоне провала саммита по Украине в Швейцарии, где Зеленский пытался протолкнуть свою "формулу мира", всё больше интереса вызывает африканская инициатива по мирному урегулированию конфликта.

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