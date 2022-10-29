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В Минобороны состоялся прием в честь армейских спортсменов – победителей III Всемирных курсантских игр

В Минобороны состоялся прием в честь армейских спортсменов – победителей III Всемирных курсантских игр

В программе III Всемирных курсантских игр соревнования по семи видам спорта, такие как международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону.

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