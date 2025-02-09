В столичной клинике проходит проверка по факту заражения лихорадкой

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи женщинам, которые госпитализированы с лихорадкой после процедуры ЭКО в частной клинике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного Росздравнадзора.
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