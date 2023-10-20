NBC: временный спикер палаты представителей конгресса США может уйти с поста

Республиканец Патрик Макгенри на закрытом заседании 19 октября заявил коллегам из Республиканской партии, что уйдет с поста временно исполняющего обязанности спикера палаты представителей конгресса США, если его подтолкнут принять закон о расширении полномочий.
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