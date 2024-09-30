БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кормилицын
    Бить их надо до истребления.Изменения в ядерн...
  • Александр Балуков
    Меня одного интересует вопрос? Почему в тюрьме им разрешают носить бороды? Почему не бреют наголо, как раньше? Или эт...Русский компас. Р...
  • Александр Т
    Ещё бы на Украине эти глушилки применяли цены бы им не было.Тракторы спятили,...

Изменения в ядерную доктрину России – удар по западной концепции войны через Украину ﻿

Изменения в ядерную доктрину России – удар по западной концепции войны через Украину ﻿

Автор: Юрий Баранчик «В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заявил Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений МакЛауд
оставленные возможности жидоанглосаксам для пощупываний, сводит на нет всю эту инициативу. В общем обычное  блаблабла и видать завезли красные фломастеры для новых линий.
Ответить
14 час.
николай николай
Бздят , за офшоры сердце болит
Ответить
13 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Бить их надо до истребления.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх