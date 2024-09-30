Изменения в ядерную доктрину России – удар по западной концепции войны через Украину ﻿

Автор: Юрий Баранчик «В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — заявил Владимир Путин на заседании Постоянного совещания Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию.