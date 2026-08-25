Дефицит витамина К у ребенка вызвал кровоизлияние в мозг

В роддоме в первые часы после рождения малышу делают укол витамина К. Но что может случиться, если мать не соглашается на этот укол или рожает ребенка дома? фото: создано YandexARTВитамин К нужен организму для нормального свертывания крови, а его дефицит повышает риск кровотечений.