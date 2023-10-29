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На пульсе времени

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Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

Нашим «политэмигрантам» нет покоя: они продолжают интриговать за рубежом точно так же, как делали это в России.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А куда делись открытые дела, в которых фигурирует А.Чубайс? Неужели его не ждет арест по приезде в Россию?
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1 н.
V K
Чубайс - неприкасаемый. Хотел сказать &quot;он первый после Бога&quot;, но призадумался - а может просто &quot;первый&quot;? Действительно, Боженька - он далеко, Богу - богово, а вот Чубайс своё всегда урвёт!
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1 н.
Зоя Копань
А этого ублюдка расстрелять на границе!
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6 д.

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