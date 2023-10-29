Толик рвется к власти: Чубайс внезапно засобирался в Россию с грандиозным проектом, в котором нет Путина

А куда делись открытые дела, в которых фигурирует А.Чубайс? Неужели его не ждет арест по приезде в Россию?

V K

Чубайс - неприкасаемый. Хотел сказать "он первый после Бога", но призадумался - а может просто "первый"? Действительно, Боженька - он далеко, Богу - богово, а вот Чубайс своё всегда урвёт!