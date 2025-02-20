Учитель из Приморья принял участие в шоу «Конфетка»

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля, ФедералПресс, В субботу, 22 февраля, в 21:00 на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», где звезды российской эстрады, которых знают все, перепевают песни народных авторов из интернета, которых пока не знает никто, делая из них настоящие хиты.