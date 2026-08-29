Наука и Техника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наука и Техника

120 подписчиков

13 лет ожидания: как первый геймплей GTA 6 разделил сердца геймеров на восторг, критику и тихую скорбь

13 лет ожидания: как первый геймплей GTA 6 разделил сердца геймеров на восторг, критику и тихую скорбь

Когда на экране появляются первые кадры долгожданного проекта, сложно оставаться равнодушным. 27 августа стало именно таким днем: Rockstar наконец-то приоткрыла завесу тайны над GTA 6, представив расширенную демонстрацию игрового процесса.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым