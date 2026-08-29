13 лет ожидания: как первый геймплей GTA 6 разделил сердца геймеров на восторг, критику и тихую скорбь

Когда на экране появляются первые кадры долгожданного проекта, сложно оставаться равнодушным. 27 августа стало именно таким днем: Rockstar наконец-то приоткрыла завесу тайны над GTA 6, представив расширенную демонстрацию игрового процесса.
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