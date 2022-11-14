Политический эксперт рунета

900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Нау а что вы от торчка хотели? Хоть ссы в глаза всё Божья роса. И это чмо потом рассказывает о великой вековой дружбе...Зеленский отказал...
  • Сергей Евсеенко
    Китай объяснил Канаде как ребенку в детском саду: Сначала научись вытирать попу, а потом здоровался.«Какой стыд»: кан...
  • лина любимцева
    ЗАБЫЛИ мы уже про Пугачеву.... После завершения ее карьеры еще долго ее помнили и любили, а после последнего хамства ...Павел Кашин расск...

Новый президент Словении Мусар пообещала способствовать евроинтеграции Балкан

Новый президент Словении Мусар пообещала способствовать евроинтеграции Балкан

Избранный президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что будет защищать права всех граждан и способствовать вступлению государств Западных Балкан в Евросоюз.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх