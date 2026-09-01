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Энциклопедия Техники

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Термоядерный рубеж: почему гонка за искусственным солнцем перешла в коммерческую фазу

Термоядерный рубеж: почему гонка за искусственным солнцем перешла в коммерческую фазу

Еще совсем недавно словосочетание «термоядерная энергетика» вызывало у большинства людей ассоциации либо с фантастическими романами, либо с бесконечными лабораторными экспериментами, от которых практической пользы ждать не приходится.

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