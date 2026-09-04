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Девушка миллиардера Доронина Кристина Романова, Татьяна Корсакова, Анна Нетребко посетили Венецианский кинофестиваль

Девушка миллиардера Доронина Кристина Романова, Татьяна Корсакова, Анна Нетребко посетили Венецианский кинофестиваль

В Венеции продолжается международный кинофестиваль, который посетили многие зарубежные звёзды. Наши селебрити тоже прибыли на фестиваль, где проводят время на премьерных показах и публикуют фото своих образов в соцсетях.

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