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Мировое обозрение

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Сейсмологи научились точечно вычислять места сильнейших землетрясений

Сейсмологи научились точечно вычислять места сильнейших землетрясений

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло одно из мощнейших землетрясений за всю историю инструментальных наблюдений — моментная магнитуда составила 8,84.

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