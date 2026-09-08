Canada’s Oil Pivot to Asia Is Starting to Materialize

Canada’s Trans Mountain pipeline hit full capacity for the first time in June, and the company running it already has another 300,000 barrels per day of capacity planned.
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