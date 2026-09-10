Стартовал заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2026 года

9 сентября дан старт заключительному этапу Всероссийского конкурса «Учитель года России». За звание лауреатов в двух испытаниях поборются 89 финалистов.
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