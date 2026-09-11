Апас районы якташлык җәмгыяте Татарстанда иң яхшысы дип танылды

«Татарстан Республикасы буенча «Апас» якташлык җәмгыяте» төбәк иҗтимагый оешмасы 2025 ел йомгаклары буенча якташлык җәмгыятьләре арасында үткәрелгән республика конкурсында беренче урынны яулады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым